 الخارجية الأمريكية: الولايات المتحدة تدعم انضمام الجزائر إلى مجلس الأمن الأممي

أعلن صامويل واربرغ،المتحدث باسم الخارجية الامريكية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة الامريكية تدعم انضمام الجزائر الى مجلس الامن الأممي.

وفي تصريح للبعثة الإعلامية الجزائرية بنيويورك -على هامش أشغال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة- أكد صامويل واربرغ أن الولايات المتحدة الأمريكية تدعم انضمام الجزائر إلى مجلس الأمن الأممي.

وأضاف المتحدث باسم الخرجية الأمريكية “نرحب بمشاركة الجزائر في مجلس الأمن وفي مختلف المؤسسات والهيئات واللجان الدولية”.