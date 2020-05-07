الخارجية الأمريكية: تأجيل نتائج برنامج تأشيرة التنوع لعام 2021 إلى 6 جوان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تأجيل نتائج برنامج تأشيرة التنوع لعام 2021 إلى غاية 6 من جوان 2020.

وأوضحت سفارة أمريكا لدى الجزائر، أنه ابتداءً من السادس جوان، يستطيع المشاركون في البرنامج استعمال رقم التأكيد الخاص بهم للتحقق من نتائجهم على موقع dvprogram.state.gov..

وأشارت الخارجية الأمريكية، أن وضعية المشارك في البرنامج ستعلم المشاركين الناجحين عن كيفية التقدم للحصول على تأشيرة التنوع الخاصة بهم وبأفراد أسرتهم المؤهلين.

وتُستخدم موارد وزارة الخارجية الأمريكية حاليًا في الاستجابة لوباء كورونا، حيث يتم منح الأولوية لمساعدة مواطني الولايات المتحدة في الخارج.

ولن يؤثر الافتتاح المتأخر سلبًا على القدرة على المعالجة المسبقة لجدولة مقابلات DV-2021 وتحديد مواعيدها، والتي من المقرر أن تبدأ في 1 أكتوبر 2020.