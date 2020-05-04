الخارجية الأمريكية: تأجيل نتائج تأشيرة التنوع 2021 إلى جوان القادم

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الخارجية الأمريكية: تأجيل نتائج تأشيرة التنوع 2021 إلى جوان القادم
بقلم نادية بن طاهر

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن تأجيل نتائج برنامج تأشيرة التنوع لعام 2021 إلى غاية السادس من جوان القادم.

وجاء في بيان للوزارة، أن المشاركين في البرنامج، يستطيعون استعمال رقم التأكيد الخاص بهم للتحقق من نتائجهم على موقع dvprogram.state.gov.

وستعلم الوزارة، المشاركين الناجحين عن كيفية التقدم للحصول على تأشيرة التنوع الخاصة بهم وبأفراد أسرتهم المؤهلين.

وبررت الوزراة هذا التأجيل، كون موارد وزارة الخارجية الأمريكية تستخدم حاليًا، في الاستجابة لوباء كوفيد-19 ويتم منح الأولوية لمساعدة مواطني الولايات المتحدة في الخارج.

وأكدت الوزارة، أن الافتتاح المتأخر، لن يؤثر سلبًا على قدرتها على المعالجة المسبقة لجدولة مقابلات DV-2021 وتحديد مواعيدها، والتي من المقرر أن تبدأ في 1 أكتوبر 2020.


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