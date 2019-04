الخارجية الأمريكية تحذر من عمليات إرهابية جديدة في سريلانكا

جاء ذلك في بيان للوزارة بشأن السفر إلى سريلانكا، وفق ما نقله موقع آر تي بالعربي

حيث أوضح البيان: ” أن الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لهجمات محتملة في سريلانكا … الإرهابيون قد يهاجمون دون سابق إنذار”.

وأشار البيان إلى أن الأهداف المحتملة، تشمل المواقع السياحية ومراكز النقل والتسوق والفنادق وأماكن العبادة والمطارات وغيرها من الأماكن العامة.

وكانت الخارجية الأمريكية، قد ذكرت على صفحتها أنها ستغلق سفارتها في سريلانكا ليوم الاثنين، عقب التفجيرات الدامية أمس الأحد.

خصوصا مع إرتفاع عدد قتلى تفجيرات سريلانكا الى 290 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين.

#SriLanka: The U.S. Embassy and the American Center in Colombo will be closed to the public tomorrow, April 22. For emergency services for U.S. citizens, call +94 11 249 8639. The Government of Sri Lanka has declared a nationwide curfew from 6pm on April 21 until 6am on April 22. pic.twitter.com/5oqcv7JPnK

— Travel – State Dept (@TravelGov) April 21, 2019