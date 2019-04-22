الخارجية الأمريكية تحذر من عمليات إرهابية جديدة في سريلانكا

حذّرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، من وجود مخططات إرهابية لشن مزيد من الهجمات في سريلانكا، تستهدف مناطق سياحية ومراكز التسوق والنقل

جاء ذلك في بيان للوزارة بشأن السفر إلى سريلانكا، وفق ما نقله موقع آر تي بالعربي

حيث أوضح البيان: ” أن الجماعات الإرهابية تواصل التخطيط لهجمات محتملة في سريلانكا … الإرهابيون قد يهاجمون دون سابق إنذار”.

وأشار البيان إلى أن الأهداف المحتملة، تشمل المواقع السياحية ومراكز النقل والتسوق والفنادق وأماكن العبادة والمطارات وغيرها من الأماكن العامة.

وكانت الخارجية الأمريكية، قد ذكرت على صفحتها أنها ستغلق سفارتها في سريلانكا ليوم الاثنين، عقب التفجيرات الدامية أمس الأحد.

خصوصا مع إرتفاع عدد قتلى تفجيرات سريلانكا الى 290 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين.