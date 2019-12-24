الخارجية الأمريكية تعزي الجزائر وعائلة الفقيد الفريق قايد صالح

قدمت، وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تعازيها الخالصة للجزائر وعائلة الفقيد الفريق قايد صالح.
وكتبت الخارجية الأمريكية، “على إثر هذا المصاب الجلل أتقدم للشعب الجزائري والحكومة والجيش الوطني الشعبي بأحر التعازي”.
RT @USAmbtoAlgeria: ببالغ الحزن تلقيت نبأ وفاة نائب وزير الدفاع، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أحمد #قايد_صالح. وعلى إثر هذا المصاب الجلل أتقدم للشعب الجزائري والحكومة والجيش الوطني الشعبي، أصالة عن نفسي وباسم زملائي في السفارة، بأحر التعازي وأصدق المواساة. pic.twitter.com/2lDHeHirMd
— الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) December 24, 2019
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