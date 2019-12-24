الخارجية الأمريكية تعزي الجزائر وعائلة الفقيد الفريق قايد صالح

قدمت، وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، تعازيها الخالصة للجزائر وعائلة الفقيد الفريق قايد صالح.

وكتبت الخارجية الأمريكية، “على إثر هذا المصاب الجلل أتقدم للشعب الجزائري والحكومة والجيش الوطني الشعبي بأحر التعازي”.