الخارجية الأمريكية تكشف سبب نزول رئيس دبلوماسيتها إلى الجزائر

كشفت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل زيارة رئيس دبلوماسيتها، أنتوني بلينكن، إلى الجزائر.

وجاء في بيان الخارجية الأمريكية أن الالتزامات بالأمن والازدهار الإقليمي من بين أهم أسباب نزول رئيس دبلومسيتها إلى الجزائر.

وسيعقد وزير الخارجية الأمريكي اجتماعات مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. كما التقى وزير الخارجية رمضان العمامرة لمناقشة الأمن والاستقرار الإقليميين والتعاون الاقتصادي وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وسيعزز الوزير دور أمريكا كدولة شرف في معرض الجزائر التجاري الدولي في جوان المقبل. وهو أكبر معرض تجاري من نوعه في إفريقيا.

كما سيلتقي بممثلي الأعمال الأمريكية في الجزائر لمناقشة تعميق العلاقات الاقتصادية وتعزيز التجارة والاستثمار بين الولايات المتحدة والجزائر.

علاقة عميقة ودائمة

تشترك الولايات المتحدة والجزائر في تاريخ طويل – من معاهدة السلام والصداقة لعام 1795. إلى استضافة مفاوضات لإطلاق سراح الرهائن الأمريكيين من طهران في عام 1981 – وتستمر العلاقات الثنائية في الازدهار.

ويظل التعاون الأمني ​​ومكافحة الإرهاب حجر الزاوية في العلاقات الثنائية. بالإضافة إلى تشجيع العلاقات الاقتصادية والثقافية العميقة بين الولايات المتحدة والجزائر.

وتسعى أمريكا إلى المزيد من الاستثمار في الجزائر. كما أن الشركات الموجودة هنا بالفعل تخلق فرص عمل عبر مجموعة واسعة من القطاعات.

وأفاد بيان الخارجية الأمريكية أن استضافة أمريكا كبلد الشرف في معرض الجزائر الدولي لهذا العام. يدل على اهتمام الجزائر بالمنتجات والتكنولوجيا الأمريكية.

القضايا السياسية الثنائية والإقليمية

في وقت سابق من هذا الشهر، التقت نائب وزير الخارجية ويندي شيرمان ووزير الخارجية لعمامرة في الجزائر العاصمة. للتعبير عن دعم قوي لجهود قيادة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا. في استئناف العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة. لتقديم حل دائم وكريم للصراع في الصحراء الغربية الذي سيخلق مستقبلاً سلميًا ومزدهرًا لشعب الصحراء الغربية والمنطقة.

كما اتفقا على أهمية الاستقرار الإقليمي لمنطقة الساحل بأسرها، وضرورة مواجهة الوجود المزعزع للاستقرار للجماعات الإرهابية.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن علاقات البلدين متعددة الأوجه، حيث يعملان بشأن مكافحة الإرهاب والأمن الإقليمي. حتى يتمكنا من التعلم من بعضهما البعض وتعزيز قدراتهما الأمنية.

وتحدث الخارجية الأمريكية عن استضافة الجزائر للحوار العسكري المشترك في الفترة من 14 إلى 15 مارس. حيث ناقشا خلاله التزامنا بالأمن الإقليمي.

وتناقش الولايات المتحدة والجزائر بانتظام أهمية حماية حقوق الإنسان والنهوض بها. بما في ذلك حرية التعبير والمعتقد والدور المهم لوسائل الإعلام المستقلة والمجتمع المدني.

وأكدت أن حقوق الإنسان هي ركيزة أساسية من ركائز السياسة الخارجية للولايات المتحدة.

العلاقات الثقافية والتبادلات

تشترك الولايات المتحدة في علاقات ثقافية واقتصادية قوية مع الجزائر، والتي تستمر في التحسن على المستويين الحكومي والشعبي.

وقد شارك في برنامج OneBeat في فيفري ومارس 23 موسيقيًا من الولايات المتحدة والجزائر وجميع دول الجوار. الذين ابتكروا موسيقى أصلية معًا في إقامة موسيقية لمدة ثلاثة أسابيع، توجت بحفلتين موسيقيتين.

كما ثمنت الخارجية الأمريكية اهتمام الجزائر المستمر بالتدريب على اللغة الإنجليزية وريادة الأعمال من المجالات الرئيسية.

وقالت “يسعدنا أن أطلقنا في وقت سابق من هذا الشهر برنامجين جديدين سيعززان التعاون الأمريكي الجزائري. أطلقت وزارة الخارجية مشروع الربط في الجزائر لمساعدة 120 مسؤولاً حكومياً جزائرياً على تحسين مهاراتهم المهنية في اللغة الإنجليزية. سيمكنهم ذلك من المشاركة في المؤتمرات والتبادلات الدولية، والتواصل مع نظرائهم الدوليين، والمشاركة في التقارير باللغة الإنجليزية والمحتويات الأخرى”.

كما تعمل وزارة الخارجية الأنريكية أيضًا مع جامعة نوتردام في إنديانا لتنفيذ مشروع مدته ثلاث سنوات. لإنشاء “مركز أبحاث” لربط المؤسسات البحثية الجزائرية في خمسة مجالات رئيسية – الذكاء الاصطناعي والرياضيات التطبيقية وتغير المناخ والطاقات المتجددة. العلوم الصحية والصيدلانية والزراعة – مع نظرائهم الأمريكيين لتسهيل تبادل الأفكار والأشخاص. سيبني هذا المشروع القدرات البحثية للجامعات الجزائرية ويخلق روابط رئيسية بين الباحثين الجزائريين والقطاع الخاص.

الصحراء الغربية

أكدت الخارجية الأمريكية أنها تؤيد بقوة جهود ستيفان دي ميستورا ، المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية.

وقالت “نحن منخرطون بشكل كامل دبلوماسياً، لدعم الأمم المتحدة ومع شركائنا الدوليين. لتعزيز عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى حل دائم وسهل”.

وأضافت “كلانا قلق للغاية من الوجود المزعزع لاستقرار الجماعات الإرهابية في منطقة الساحل، وكلانا يريد الأمن والازدهار في المنطقة”.

كما تابعت “لعبت الجزائر دورًا رئيسيًا في تسهيل هذا الاستقرار من خلال توسطها في اتفاق الجزائر للسلام لعام 2015. ولا تزال رائدة إقليمية في تعزيز حل النزاعات الجارية”.

التعامل مع وباء كوفيد-19

وفي الشأن الصحي قالت الخارجية الأمريكية “لقد استشرنا بانتظام مع وزارة الصحة حول مخاطر وباء كورونا. وزودنا الجزائر بأكثر من 600 ألف جرعة من لقاح Johnson & Johnson العام الماضي من خلال COVAX”.

تغير المناخ

اتفقت كل من الجزائر والولايات المتحدة الأهمية الحاسمة للعمل معًا لمعالجة تغير المناخ.