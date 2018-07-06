الخارجية الأمريكية تهنئ الجزائريين بمناسبة عيد الاستقلال والشباب

هنأ وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجزائريين حكومة وشعبا بمناسبة حلول الذكرى 56 لعيد الاستقلال والشباب.

ونشر الوزير بومبيو في صفحته الرسمية على تويتر يقول: نيابةً عن حكومة الولايات المتحدة أتقدم بالتهاني بمناسبة ذكري استقلال الجزائر.

تقدر الولايات المتحدة بشكل كبير صداقتها الوثيقة مع الجزائر.

وقد استفادت دولتانا من جهودنا لتعزيز المصالح المشتركة للأمن والازدهار والنمو الاقتصادي.

كما هنأ نائب وزير الخارجية الأميركي جون سوليفان الشعب الجزائري بمناسبة إحياء الذكرى الـ 56 لعيد الاستقلال.

ونشر في صفحته الرسمية على تويتر “تحيا الجزائر والله يرحم الشهداء”.