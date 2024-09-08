الخارجية الأمريكية: نبارك نتائج الإنتخابات الرئاسية في الجزائر

باركت وزارة الخارجية الأمريكية النتائج التي خلصت إليها الانتخابات الرئاسية في الجزائر، وقالت بأن الولايات المتحدة الأمريكية تولي أهمية للعلاقات مع الجزائر، لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة والعالم.

وأبدت الولايات المتحدة الأمريكية عزمها على تقوية العلاقات الثنائية، خاصة في المجالين الاقتصادي والثقافي، ووكذا التعاون الإقليمي.

كما أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية، إرادة الولايات المتحدة الأمريكية في مواصلة العمل مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على تعميق العلاقات، خلال عهدته الثانية.