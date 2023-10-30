الخارجية الأمريكية: نعي أن الآلاف من المدنيين قتلوا في غزة وبينهم أطفال

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، إنها نصحت الجيش الصهيوني بوضع أهداف واقعية لعملياتهم العسكرية ومحاولة تجنب استهداف المدنيين.

وأضافت الخارجية الأميركية في السياق ذاته: “نعي أن الآلاف من المدنيين قتلوا في غزة وبينهم أطفال وهذا بحد ذاته مأساة.”

وشددت الهيئة ذاتها على ضرورة اتخاذ الكيان الصهيوني إجراءات لحماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين المتطرفين.

وأوضحت وزارة الخارجية، أن أمريكا بدأت تحرز تقدما في مسألة ضمان تسليم إمدادات الوقود الضرورية لغزة.

وللإشارة، يواصل الجيش الصهيوني لليوم ال24 على التوالي، ارتكاب المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث قصف الأحياء السكنية والمستشفيات وتجمعات المواطنين والمساجد.