الخارجية الإيرانية: الرد على العدوان الصهيوني حق مشروع وقانوني

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، في بيان لها، أن الرد على الهجوم الذي شنه الكيان الصهيوني، حق مشروع لإيران، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.

وجاء في بيان بثته وكالة ارنا الإيرانية: “هذا الصباح، هاجم الكيان الصهيوني المحتل والمارق، منتهكا سلامة أراضي إيران الحبيبة وسيادتها الوطنية. مناطق شملت عدة أحياء سكنية في طهران ومدن أخرى في البلاد. مما أسفر عن استشهاد مجموعة من أشرف وأخلص خدام الوطن في مجال الدفاع عن إيران وسيادتها وعن العلم والتكنولوجيا. إلى جانب عدد من المواطنين الأبرياء”.

وأضاف البيان: “إن هجمات الكيان الصهيوني على إيران تمثل انتهاكا للمادة الرابعة، الفقرة الثانية، من ميثاق الأمم المتحدة. وعدوانا سافرا على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.. ولإيران حق قانوني وشرعي في الرد على هذا العدوان وفقا للمادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة. ولن تتردد القوات المسلحة الإيرانية في الدفاع عن الشعب الإيراني بكل ما أوتيت من قوة وبالطريقة التي تحددها”.

وتابع البيان: “إن جمهورية إيران الإسلامية، بصفتها عضوا مؤسسا في الأمم المتحدة. قد أكدت على مهمة مجلس الأمن التابع للمنظمة باتخاذ إجراء عاجل لمواجهة انتهاكات السلم والأمن الدوليين من خلال العدوان الصريح للكيان الصهيوني على إيران.. كما تذكر وزارة الخارجية بواجبات الأمين العام للأمم المتحدة وفقا لميثاق الأمم المتحدة. وتدعوه إلى اتخاذ إجراء فوري في هذا الصدد”.

وجاء في البيان، “إن الآثار والعواقب الخطيرة والبعيدة المدى لعدوان الكيان الصهيوني على وطننا الحبيب إيران. سيتحملها هذا الكيان وداعموه”.

وأضافت الخارجية: “يتوقع من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخاصة الدول الإقليمية والإسلامية، وأعضاء حركة عدم الانحياز. وجميع الدول المعنية بالسلم والأمن الدوليين. أن تدين فورا هذا العدوان الإجرامي. وأن تتخذ إجراءات عاجلة وجماعية لمواجهة هذه المغامرة الخطيرة التي عرضت، بلا شك، السلم والأمن العالميين لتهديد غير مسبوق”.