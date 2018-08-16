الخارجية الجزائرية تتدخل للإفراج عن 6 جزائريين اتهموا باغتصاب ايرلندية في التشيك

تم اليوم الخميس اطلاق سراح الشباب الجزائريين الذين توبعوا بتهمة اغتصاب فتاة ايرلندية في مدينة براغ التشيكية.

الشباب الجزائريين الستة تم القاء القبض عليهم في مطلع أفريل الفارط، تم إطلاق سراحهم بعد 4 أشهر من السجن، وثبوت البراءة.

وحسب ما علم النهار أونلاين من أحد أفراد عائلة الموقوفين أنّ الملف الطبي لم يثبت أي آثار للإغتصاب الفتاة الايرلندين.

ويعد الشباب الـ6 جزائريين طلبة يدرسون في فرع طب وصيدلة، حيث كانوا في عطلة بمدينة براغ.

وقامت السلطات التشيكية بسجنهم رغم ثبوت البراءة من طرف الطبيب الشرعي.

وتم اطلاق سراحهم بعد تدخل الخارجية الجزائرية.

الفتاة الإيرلندية البالغة من العمر 35 سنة في عمرها، كانت هي أيضا في إجازة ببراغ،وتعرفت على الشباب في مقهى ليلي.