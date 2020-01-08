الخارجية الجزائرية ترد بقوّة على قرار غامبيا بخصوص الصحراء الغربية

ردت وزارة الخارجية الجزائرية، اليوم الأربعاء، على قرار نظيرتها الغامبيا، المتمثل في فتح تمثيل قنصلي بمدينة الداخلة المحتلة بالصحراء الغربية.

وفي بيان للخارجية الجزائرية جاء فيه، أنّ الجزائر تحيط علمًا أنّ القرار غامبيا، يعد أحادي الجانب، وإنتهاكًا صارخًا لمعايير القانون الدولي، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بمسألة الصحراء الغربية.

وواصل البيان: “القرار ينتهك أسس العلاقات بين البلدان الإفريقية، ولاسيما فيما يتعلق بالدفاع في جميع الظروف عن القواعد والمبادئ الواردة في القانون التأسيسي للإتحاد الإفريقي”.

كما إعتبرت الخارجية الجزائرية قرار نظيرتها الغامبية، عملًا إستفزازي، يهدف إلى تقويض عملية تسوية مسألة الصحراء الغربية التي تتم تحت رعاية الأمم المتحدة، وينتهك القواعد والمبادئ التي تحكم وضع الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي وحقها غير القابل للتصرف وحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، وفقًا لمذاهب وممارسات الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي.

وعقبت في الأخير أنّه لا يمكن لهذا النهج أحادي الجانب أن يشكك أو يعرقل عملية إنهاء الإستعمار الجارية في الصحراء الغربية.