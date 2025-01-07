الخارجية الجزائرية تصدر بيانا حول التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي

أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا بخصوص التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

واستنكرت وزارة الخارجية في بيان لها التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي حول صنصال. مضيفة أن الحكومة إطلعت باستغراب شديد على التصريحات التي أدلى بها الرئيس الفرنسي بشأن الجزائر. والتي تسيئ أولا وقبل كل شيء إلى من إعتقد أنه من المناسب الإدلاء بها بهذه الطريقة المتهاونة والخفيفة.

وأضافت وزارة الخارجية، أن تصريحات ماكرون هي تدخل سافر وغير مقبول في الشأن الجزائري الداخلي. وما يقدمه الرئيس الفرنسي زورا وبهتانا كقضية تتعلق بحرية التعبير ليس كذلك بموجب قانون دولة ذات سيادة واستقلال. بل يتعلق الأمر في جوهره بالمساس بالسلامة الإقليمية للبلاد وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجزائري.

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