الخارجية الجزائرية تعلن عن إجلاء 11 مواطنًا شاركوا في “قافلة الصمود” عبر الأردن

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الثلاثاء، عن إجلاء أحد عشر (11) مواطنًا جزائريًا كانوا ضمن المشاركين في “قافلة الصمود”. وذلك عبر أراضي المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة.

وأكدت الوزارة أن هذه العملية تمت بإشراف من السلطات الأردنية، وذلك بطلب من الجزائر وبتنسيق وثيق مع سفارة الجزائر بعمان، التي تابعت مختلف مجرياتها وحرصت على توفير كافة أوجه الدعم والرعاية للمواطنين الجزائريين، تنفيذًا لتعليمات السلطات العليا للبلاد.

وأضافت الوزارة أن سفارة الجزائر بعمان ستتكفل بإعادة المواطنين إلى أرض الوطن في أقرب الآجال.