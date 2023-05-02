الخارجية الجزائرية تفضح افتراءات الأمين العام لإتحاد المغرب العربي المنتهية ولايته

كشف الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر هي العضو الوحيد. الذي لم يبادر يوما بطلب تجميد أنشطة المؤسسات المغاربية.

وذلك عكس افتراءات الأمين العام لاتحاد المغرب العربي المنتهية ولايته.

وأكد الناطق الرسمية للخارجية، نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، أن الأمين العام لاتحاد المغرب العربي المنتهية ولايته.يواصل سقطاته الإعلامية. محاولا من خلاله عبثا، تضليل الرأي العام المغاربي وتزييف الحقائق. بتحميل مسؤولية تعثر البناء المغاربي إلى الجزائر، العضو الوحيد في الاتحاد الذي سبق وأن صادق على جميع الاتفاقيات المبرمة في إطار اتحاد المغرب العربي.

وذلك منذ إنشائه مع الدعم اللامشروط لأنشطة كافة المؤسسات المغاربية ومشاريعها الاقتصادية والاجتماعية الثقافية.، والذي لم يبادر يوما بطلب تجميد أنشطة المؤسسات المغاربية.

وأضاف ذات المتحدث، ان الأمين العام السابق يؤكد مجددا من خلال خرجاته الإعلامية التضليلية المدانة، بأنه لا يرتقي إلى مستوى المسؤولية والثقة التي وضعت في شخصه.

وهو الذي بتصريحاته الافترائية وتصرفاته غير القانونية، يتخذ مواقف تعارض كلية مبادئ وأهداف المنظمة المغاربية، الذي يدعي زورا أنه لا يزال قائما على أمانتها العامة الافتراضية.

وتابع الناطق الرسمي في تصريحه، الى إن الجزائر ستبقى متمسكة بإرادتها القوية في إصلاح مسار بناء الاتحاد المغاربي.

بالإضافة الى تحقيق التطلعات المشروعة لشعوبه التواقة إلى تنشيط العمل المغاربي على أسس واضحة وجامعة ودون أي شروط مسبقة.