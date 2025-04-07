الخارجية الجزائرية تمتعض من البيان الصادر عن الحكومة المالية

أعلنت الحكومة الجزائرية عن امتعاضها من البيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أكدت من خلاله امتعاض الحكومة الجزائرية من البيان الصادر عن الحكومة الانتقالية في مالي. وكذا بالبيان الصادر عن مجلس رؤساء دول اتحاد دول الساحل.

ففي بيانها، وجهت الحكومة الانتقالية في مالي اتهامات خطيرة إلى الجزائر. وعلى الرغم من خطورتها، فإن كل هذه الإدعاءات الباطلة لا تمثل إلا محاولات بائسة ويائسة. لصرف الأنظار عن الفشل الذريع للمشروع الإنقلابي. الذي لا يزال قائما والذي أدخل مالي في دوامة من اللاأمن واللااستقرار والخراب والحرمان.

كما أضافت الخارجية، أن الجزائر ترفض بقوة هذه المحاولات اليائسة التي تتجلى في مختلف السلوكات المغرضة التي لا أساس لها من الصحة. والتي تحاول من خلالها الطغمة الانقلابية المستأثرة بزمام السلطة في مالي. أن تجعل من بلدنا كبش فداء للنكسات والإخفاقات التي يدفع الشعب المالي ثمنها الباهظ.

كما أشارت الحكومة الجزائرية، إلى أن فشل هذه الزمرة غير الدستورية واضح وجلي على كافة المستويات،السياسية منها والاقتصادية والأمنية. فالنجاحات الوحيدة التي يمكن لهذه الزمرة أن تتباهى بها هي نجاحات إرضاء طموحاتها الشخصية على حساب التضحية بطموحات مالي. بالإضافة كذلك إلى ضمان بقائها على حساب حماية بلادها، وافتراس الموارد الضئيلة لهذا البلد الشقيق على حساب تنميته.

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