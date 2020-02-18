الخارجية الجزائرية: “فتح قنصلية إيفوارية بالعيون المحتلة خرق للوائح الإتحاد الإفريقي”

أدانت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، إقدام دولة كوت ديفوار على فتح ممثلية قنصلية له بمدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربية.

وجاء في بيان للخارجية الجزائرية: “أخذت الجزائر علمًا حكومة جمهورية كوت ديفوار على فتح ممثلية قنصلية بمدينة العيون بالصحراء الغربية”.

وواصل البيان: “إنّ مثل هذا الفعل الصادر عن عضو مؤسس للإتحاد الإفريقي إخلال بالإلتزامات المترتبة عن العقد التأسيسي للإتحاد، وهو في ذات الوقت خرق صارخ للقوانين الدزلية ولوائح مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص قضية تصفية الإستعمار في الصحراء الغربية”.

وتابع بيان الوزارة في الختام: “ومهما يكن من أمر فإنّ إقدلم بعض الدول الإفريقية، المؤسسة للأسف للإتحاد الإفريقي، لا يعدو كونه حلقة في سلسلة طويلة من المناورات وسياسة الهروب إلى الأمام، سوف لن تلبث أن يتجاوزها الزمن وتأتي عليها قوة القانون والشرعية الدولية والتمسك القوي للشعب الصحراوي بحقه الطبيعي والشرعي في تقرير مصيره”.