الخارجية الجزائرية.. موقف الجزائر ثابت إزاء القضية الفلسطنية العادلة

تُشارك، الجزائر، غدا السبت، بالعاصمة المصرية القاهرة، في إجتماع طارئ للجامعة العربية، لبحث التطورات والمستجدات الأخيرة التي تشهدها القضية الفلسطينية العادلة.

وحسب ما أفاد به بيان الخارجية، فإنّ كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، رشيد بلادهان، يحل غدا،بالقاهرة، لأجل المشاركة في أشغال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب.

والذي سيُخصص لبحث تطورات القضية الفلسطينية عقب إعلان ما يُسمى بـ”صفقة القرن”.

وقال ذات البيان، أنّ بلادهان سيُجدد خلال هذا الإجتماع التأكيد على موقف الجزائر الثابت بخصوص الدعم المطلق

واللامشروط للشعب الفلسطيني من أجل إسترجاع حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف.

للإشارة، تعقد جامعة الدول العربية يوم غد السبت، إجتماعا طارئا على المستوى الوزاري، لبحث تداعيات وسبل مواجهة ما يسمى بصفقة القرن، وذلك بناء على طلب رسمي من دولة فلسطين.