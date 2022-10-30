الخارجية الجزائرية: ننتظر من الأشقاء الفلسطينيين الالتزام بتنفيذ بنود “إعلان الجزائر”

قال سفير مستشار بوزارة الشؤون الخارجية صالح بوشة، اليوم الأحد، إن القضية الفلسطينية تتصدر أجندة القمة العربية. كما أشار المستشار في تصريح للنهار، إلى أن رئيس الجمهورية سهر شخصيا على رعاية مبادرة لم الشمل الفصائل الفلسطينية. و”التي خلصت بإعلان الجزائر” –يضيف المتحدث- .

في حين، أفاد المستشار بوزارة الخارجية، “ننتظر من الأشقاء الفلسطينيين الالتزام بتنفيذ بنود “إعلان الجزائر” في ظل الوضع الحالي الصعب بفلسطين”. سيما “مع ممارسات الاحتلال والاعتداءات المتكرر بالإضافة إلى التوسع الاستيطاني”.

ووقعت الفصائل الفلسطينية على اتفاق “إعلان الجزائر” خلال مؤتمر لم الشمل من أجل الوحدة الفلسطينية. برعاية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. وجرت أشغال مؤتمر لم الشمل من اجل الوحدة الفلسطينية بقصر الأمم في نادي الصنوير بالعاصمة.

كما قال الرئيس تبون، أن “الكلام يصعب بمثل هذا الموقف”. “الذي يأتي بعد قرابة الـ40 سنة من إعلان المجاهد والمناضل الشهيد ياسر عرفات “أبو عمار” قيام الدولة الفلسطينية بذات القاعة”. و”تحت نفس السقف”.

وهنّأ الرئيس تبون، الحضور من مسؤولين فلسطينيين وممثلي الفصائل “لتلبيتهم رغبة الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس وفي الشتات”. وهي أيضا “رغبة الشعب الجزائري”. معربا عن أمله في أن “تتجسد حقيقة قيام دولة فلسطين المستقلة كاملة الأركان في حدود جوان 1967 وعاصمتها القدس الشريف”.

وتم بالمناسبة تكريم رئيس الجمهورية من قبل الفصائل الفلسطينية الموقعة على “إعلان الجزائر”. وهذا نظير الجهود المضنية التي بذلها والدور الكبير الذي قام به في سبيل لم الشمل وتحقيق الوحدة الفلسطينية.

كما تم في نهاية حفل التوقيع أخذ صورة تذكارية لرئيس الجمهورية مع قادة وممثلي الفصائل الفلسطينية الموقعة على “إعلان الجزائر”.