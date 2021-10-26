الخارجية السودانية: حمدوك وأعضاء حكومته في مكان مجهول

بعثت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق، رسالة إلى نظرائها في الدول الإفريقية والعربية والغربية، معلنة بأن رئيس الحكومة عبد الله حمدوك وأعضاء حكومته في مكان غير معلوم حتى اللحظة.

وحسب ما نشرته وزارة الإعلام السودانية في صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، فإن الوزيرة أعربت عن إدانة الحكومة “للانقلاب العسكري وأنها لن تستسلم لإعلاناته غير الدستورية، وستقاومه بكل وسائل المقاومة المدنية”.

هذ واعتقل الجيش السوداني، أمس الاثنين، رئيس الوزراء عبد الله حمدوك ومعظم أعضاء حكومته والعديد من المسؤولين والعاملين بقطاع الإعلام.

وأعلنت وزارة الإعلام والثقافة إن رئيس الوزراء اقتيد إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان مؤيد للانقلاب.

وطالب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الله حمدوك، في بيان أصدره أمس الإثنين، من السودانيين “التمسك بالسلمية واحتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم”.

وجاء في البيان الصادر عن مكتب رئيس الوزراء السوداني، الذي وضع قيد الإقامة الجبرية في مكان مجهول: “ما حدث اليوم يمثل تمزيقا للوثيقة الدستورية”.

وأضاف البيان: “ندعو الشعب السوداني للخروج والتظاهر واستخدام كل الوسائل السلمية لاستعادة ثورته”.

وجاء في البيان إنه “تم اختطاف رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وزوجته فجر الإثنين من مقر إقامتهما بالخرطوم، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة من قبل قوة عسكرية، كما اعتقلت القوات الأمنية بالتزامن عدداً من أعضاء مجلس السيادة والوزراء وقيادات سياسية”.

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