الخارجية الصحراوية: البوليساريو مستعدة دوما للمفاوضات تحت إشراف الأمم المتحدة

أفاد وزيرة الخارجية الصحراوي محمد يسلم بيسط أن جبهة البوليساريو متفتحة. و مستعدة دوما للمشاركة في المفاوضات. ما دامت تجرى تحت إشراف الأمم المتحدة.

و قال القائم على الخارجية الصحراوية في حوار خاص للتلفزيون الجزائري، إنّ الاستفتاء ممرا إجباريا ما دام القضية تتعلق بشعب. فاليوم أو غدا الشعب الصحراوي سيصوّت بكل حرية وسيختار مصيره بنفسه.

في حين، أشار محمد يسلم بيسط إلى أن مستقبل القضية هو الاستقلال الذي يخطه أبناؤها و جيشها و نشطاؤها.

