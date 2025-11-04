أكّد وزير الخارجية الصحراوي محمد يسلم بيسط، أن قضية الصحراء الغربية، لم يحدث أن عرفت على الأقل في الـ30 سنة الأخيرة نقاشا بهذه الحدة داخل مجلس الأمن الأممي.

وفي حوار خاص مع التلفزيون الجزائري، أشار وزير الخارجية الصحراوي بيسط، إلى أن حق تقرير المصير. حقا مقدس وعليه تقوم حقوق الإنسان. وهو حجر الأساس الذي يبنى عليه القانون الدولي في العلاقات ما بين الدول.

كما قال بيسط، إنّ حق تقرير المصير لا يمكن تجاوزه وهو عقبة أمام كل القوى الاستعمارية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور