الخارجية العراقية ترحب بقرار الفيفا لرفع الحظر عن 3 ملاعب

رحبت وزارة الخارجية العراقية اليوم السبت برفع الحظر عن ملاعب البصرة وكربلاء وأربيل.

مؤكدة أنها ستواصل التحرك من أجل رفع الحظر بشكل تام عن جميع ملاعب البلاد.

وذكر المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب في بيان أوردته قناة السومرية نيوز أنّ “وزارة الخارجية العراقية ترحب بخطوة إعلان رفع الحظر.

عن المباريات التنافسية في البصرة وكربلاء وأربيل، وتأمل تحقيق الرفع التام للحظر عن كافة

ملاعبنا ولاسيما العاصمة بغداد.

مضيفا أنّ الوزارة تؤكد على مواصلة دبلوماسيها وبعثاتها التحرك لاتمام هذا الإنجازالذي ينتظره العراقيون جميعا.

وأوضح محجوب أن “الوزارة تشكر التزام الشخصيات والجهات العربية والدولية وتجاوبها مع الحملة التي تبنتها وزارة الخارجية.

لمساندة العراق ودعمه في رفع الحظر عن الملاعب العراقية.

يذكر أنّ، الإتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” وافق أمس الجمعة على رفع الحظر عن ملاعب كربلاء والبصرة وأربيل.