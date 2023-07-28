الخارجية الفرنسية: انقلاب النيجر ليس نهائيا

قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، اليوم الجمعة، أن الانقلاب في النيجر ليس “نهائيا” بعد.

وعبرت ذات المسؤولة، عن أملها في أن يستجيب الانقلابيون الذين احتجزوا رئيس البلاد إلى الدعوات الدولية للعودة إلى الحكم الديموقراطي.

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية: “إذا سمعتموني أتحدث عن محاولة انقلابية، فذلك لأننا لا نعتبر الأمور نهائية”.

مضيفة: “لا يزال هناك مخرج إذا استمع المسؤولون (عن تلك المحاولة) إلى المجتمع الدولي”.

وتابعت أن رئيس النيجر محمد بازوم “بصحّة جيّدة” على الرغم من أنّ مدبّري الانقلاب يحتجزونه في مقرّه.

كما كشفت ذات المتحدثة، أن بازوم تحدّث إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة قائلة: “يمكن الوصول إليه، وقد قال أيضًا إنّه في صحّة جيدة”.