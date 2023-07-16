الخارجية الفرنسية تهاجم الجزائر والدول التي نددت بمقتل نائل

هاجمت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، أمس السبت، الجزائر، في مقابلة لها مع صحيفة فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج الألمانية.

وفي ردها على سؤال حول تنديد الجزائر وإيران وتركيا وأذربيجان بمقتل نائل قالت كولونا “ما يهم. هو استعادة النظام الجمهوري والنظام الديمقراطي. علينا فهم كل أسباب ما حدث، وهي متعددة. من الواضح أن هناك استمرارًا لعدد معين من التحديات.

بالإضافة إلى ذلك صرحت كاثرين “تتقدم فرنسا، ونتائجنا الاقتصادية جيدة. وقد تم إطلاق ديناميكية جديدة مع إعادة التصنيع، وانخفاض البطالة. وتحسين الوصول إلى الخدمات العامة والتحول الأخضر. ولحسن الحظ يتدفق السائحون إلى بلدنا”.

كما أضافت “لقد رأينا بعض البلدان ذات سجل الكارثي فيما يتعلق بحقوق الإنسان. لسنا بحاجة إلى الدروس من المناسب تعليمنا الدروس. سيكون من المضحك ألا يعاني شعوبها كثيرًا”.

كما أعربت عن سرورها لتمكن السلطات الفرنسية من الحفاظ على “النظام الجمهوري والنظام الديمقراطي”. في أعقاب موجة العنف التي أشعلت فتيل عدة مدن في البلاد في نهاية جوان وبداية جويلية.

واندلعت أعمال الشغب بوفاة شاب من أصل جزائري، حيث قُتل نائل مرزوق على يد ضابط شرطة في 27 جوان في نانتير.

كما اعترفت كاثرين كولونا بأن سلطات البلاد تواجه العديد من التحديات: “عليك أن تفهم جميع أسباب ما حدث. وهي متعددة. كما أنه من الواضح أن هناك عددًا معينًا من التحديات المستمرة: تعليم الوالدين، والمدرسة. والوصول إلى التوظيف والإسكان والثقافة نفسها “.