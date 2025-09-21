الخارجية الفلسطينية: الاعتراف بدولة فلسطين قرار شجاع وعلى أمريكا الوقوف في الجانب الصحيح

رحّبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرارات كل من بريطانيا وكندا وأستراليا الاعتراف بدولة فلسطين. ووصفتها بأنها “قرارات شجاعة تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وتنطلق من حرص تلك الدول على إنهاء الاحتلال وتحقيق السلام بما يضمن الأمن والاستقرار والازدهار للمنطقة والعالم”.

وأعربت الوزارة في بيان صحافي، مساء اليوم الأحد، عن شكرها لتلك الدول. مؤكدة استعداد دولة فلسطين. وحكومتها للشروع في بناء “أمتن وأصدق العلاقات معها على المستويات كافة”.

واعتبرت الخارجية هذه القرارات اعترافًا بالحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني. وتسهم في حماية حلّ الدولتين من المخاطر الناجمة عن استمرار جرائم الاحتلال من إبادة وتجويع وتهجير وضمّ. كما تمنح زخمًا إضافيًا للجهود الإقليمية والدولية من أجل تطبيق “إعلان نيويورك”. وتحقيق وقف فوري للحرب وحلّ الصراع بالطرق السياسية التفاوضية. وإعادة الاعتبار للقانون الدولي والشرعية الدولية في صناعة السلام بدلًا من “عنجهيّة القوة”.

ودعت الوزارة الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، وفي مقدّمتها الولايات المتحدة الأمريكية، إلى المبادرة بالاعتراف. والانحياز إلى القانون الدولي والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية. والوقوف في “الجانب الصحيح من التاريخ” بما يكفل رفع الظلم عن الشعب الفلسطيني. وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير، أسوة ببقية شعوب العالم.

وشدّدت الخارجية الفلسطينية على أن الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني بجميع أشكالها. ومظاهرها يشكّل “المدخل الصحيح لتحقيق التهدئة وبناء الثقة واستعادة الأفق السياسي لحلّ الصراع”.