الخارجية الليبية تدين الاعتداء الإرهابي في تبسة وتعزي الجزائر

أدانت الخارجية الليبية، اليوم السبت، الاعتداء الارهابي الذي أودى بحياة 5 أشخاص إثر انفجار قنبلة تقليدية الصنع بثليجان بولاية تبسة.

وقدمت وزارة الخارجية الليبية، تعازيها للجزائر في شهداء الاعتداء الإرهابي الجبان الذي وقع الخميس الماضي.

وجاء في بيان الوزارة بصفحتها الرسمية بالفايسبوك “تتقدم دولة ليبيا بخالص التعازي والمواساة إلى الجمهورية الجزائرية الشقيقة رئيساً وحكومة وشعباً”.

وتابع البيان”في شهداء العمل الارهابي الجبان إثر انفجار لغم تقليدي الصنع أدى إلى استشهاد 5 مواطنين وإصابة3 آخرين بجروح متفاوتة”.

للإشارة، توفي الخميس، 5 مواطنين وأصيب 3 آخرون بجروح متفاوتة الخطورة إثر انفجار قنبلة تقليدية الصنع عند مرور مركبتهم النفعية.