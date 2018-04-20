الخارجية المالية تفند خبر إستدعاء سفير مالي بالجزائر

فندت وزارة الشؤون الخارجية المالية الخبر الذي تداولته بعض وسائل الإعلام عن استدعاء لإستشارة سفير مالي بالجزائر.

مؤكدة أن الحكومة المالية ستواصل العمل على توطيد علاقات الصداقة و الأخوة القائمة بين البلدين.

وفندت خارجية مالي في بيان لها تحوز النهار اونلاين على نسخة منه المعلومات المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.

وقالت انه لم يتم أبدا استدعاء لاستشارة سفير مالي بالجزائر ولا كذا القنصل العام بتمنراست”.

وتابعت الخارجية المالية في بيانها انه ستواصل حكومة مالي العمل على تطوير وتوطيد علاقات الصداقة والأخوة القائمة بين بلدينا وشعبينا.

و”تعبر حكومة مالي عن شكرها للجزائر على الجهود الحثيثة للرقي بعلاقات التعاون إلى المستوى المطلوب وإنجاح مسار السلم في مالي”.

وأعلنت وزارة الخارجية أنه “سينعقد قريبا اجتماع بباماكو يضم سفير مالي بالجزائر وسفير الجزائر بمالي القنصل العام لمالي بتمنراست.

بغية دراسة كل المسائل ذات الاهتمام المشترك لا سيما المتعلقة منها بالهجرة و الشؤون القنصلية.