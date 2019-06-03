الخارجية المصرية تصدر بيانا حول التطورات في السودان

أصدرت مصر، بيانا، تحدثت فيه على تطورات الأخيرة في العاصمة السودانية الخرطوم، بعد سقوط عدد من القتلى والجرحى، صباح اليوم الإثنين.

وجاء في البيان: “تتابع مصر ببالغ الاهتمام تطورات الأوضاع على الساحة السودانية والأحداث الأخيرة وتداعياتها، وتعرب عن مواساتها لأسر الشهداء وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى”.

وتابع: “كما تؤكد مصر على أهمية التزام كافة الأطراف السودانية بالهدوء وضبط النفس والعودة إلى مائدة المفاوضات والحوار بهدف تحقيق تطلعات الشعب السوداني”.

كما أكد البيان “دعم مصر الكامل للسودان الشقيق في هذا الظرف الدقيق من تاريخه ومساندتها الكاملة للجهود الرامية لتحقيق مستقبل أفضل لأبناء الشعب السوداني يقوم على الاستقرار والتنمية ويحقق الرخاء والرفاهية”.

وعرفت العاصمة السودانية اليوم الإثنين، سقوط 9 قتلى والعديد من الجرحى، وذلك في اثناء محاولة فض الإعتصام، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة.