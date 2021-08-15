الخارجية: المغرب يستهدف الجزائر عن طريق الكيان المزعوم

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الأحد، بيانا، حول تصريحات مغلوطة صادرة عن المغرب.

وأكدت الخارجية في بيانها، إن هذه التصريحات المغلوطة التي يقودها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، جاءت تنفيذا لرغبة حليفه الجديد في الشرق الأوسط.

وأضافت ذات الهيئة، أن المغرب وبهذه التصريحات ينفذ أجندة حليفه الجديد الذي يقوم بمؤامرة خطيرة ضد الجزائر ومواقفها الثابتة. وكما ينفي مزاعمه “اليد الممدودة” للجزائر.