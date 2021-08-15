الخارجية: المغرب يستهدف الجزائر عن طريق الكيان المزعوم
بقلم خالد زوبيري
أصدرت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الأحد، بيانا، حول تصريحات مغلوطة صادرة عن المغرب.
وأكدت الخارجية في بيانها، إن هذه التصريحات المغلوطة التي يقودها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، جاءت تنفيذا لرغبة حليفه الجديد في الشرق الأوسط.
وأضافت ذات الهيئة، أن المغرب وبهذه التصريحات ينفذ أجندة حليفه الجديد الذي يقوم بمؤامرة خطيرة ضد الجزائر ومواقفها الثابتة. وكما ينفي مزاعمه “اليد الممدودة” للجزائر.
وفي ختام البيان، قالت الخارجية إن المغرب يحاول تشويه قضية الصحراء الغربية بالاستعانة بحليفه الشرق أوسطي الجديد، مشيرة بذلك إلى الكيان المزعوم.
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