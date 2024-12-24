الخارجية تصدر بيانا هاما للمترشحين لمسابقات التوظيف الخارجي

أصدرت وزارة الشؤون الخارجية، مساء اليوم الثلاثاء، بيانا إلى كافـة المترشحين لمسابقات التوظيف الخارجي.

وقالت الخارجية “إنه بإمكان المترشحين لمسابقات التوظيف الخارجي للالتحاق برتبــة وثائقي أمين محفوظات محلل بعنوان سنة 2024 الاطلاع على نتائج دراسة ملفات الترشح عبر الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة على العنوان التالي: www.mfa.gov.dz

كما يتسنى للمترشحين الذين لم تحظ ملفاتهم بالقبول، تقديم طعن عبر البريد الإلكتروني على العنوان [email protected] في أجل أقصاه 27 ديسمبر 2024.

وللاطلاع على القائمة الاسمية للمترشحين المقبولين، زيارة الرابط التالي: https://mfa.gov.dz/…/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9…

للاطلاع على القائمة الاسمية للمترشحين غير المقبولين، زيارة الرابط التالي: https://mfa.gov.dz/…/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9…