الخارجية تطلق بوابة “DZ Travellers” لتأمين ومرافقة المواطنين بالخارج في الأزمات

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية عن الإطلاق الرسمي للبوابة الإلكترونية “DZ Travellers” وهي منصة رقمية مخصصة لمواطنينا المسافرين إلى الخارج.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذه البوابة تهدف إلى تزويد المواطنين بكافة المعلومات والإرشادات والتوجيهات الضرورية في الحالات الاستعجالية. أو الأزمات التي قد تواجههم خلال تواجدهم خارج أرض الوطن.

وتندرج هذه الخدمة الجديدة في إطار مواصلة الجهود الرامية لتعزيز الآليات القائمة والإجراءات المعتمدة. من أجل توفير الحماية وضمان سلامة مواطنينا ومرافقتهم أينما وُجدوا. وذلك تماشيا والتعليمات السامية للسلطات العليا للبلاد.

ودعت وزارة الشؤون الخارجية جميع مواطنينا المعرَّضين لمثل هذه الحالات حين تنقلهم خارج التراب الوطني، إلى التسجيل في المنصة “DZ Travellers”، التي يمكن الولوج إليها عبر الرابط التالي: https://apcs.mfa.gov.dz