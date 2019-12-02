الخارجية تكذب خبر التحذيرات بتعرض الأجانب للاختطاف في المخيمات الصحراوية

ردت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم، على خبر التحذير المزعوم حول خطر تعرض الأجانب للاختطاف في المخيمات الصحراوية بتندوف.

أوضح بن علي الشريف عبد العزيز الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية، على ما إدعته بعض وسائل الإعلام الأجنبية من بينها موقع إعلامي فرنسي ينشط في الجزائر، هو مناورة للمساس بالجزائر.

وقال أن وسائل الإعلام الأجنبية التي قامت بترويج هذه الأخبار الزائفة وغير المؤسسة دأبت على توظيف مثل هذه الأخبار للمناورة بهدف المساس بالجزائر و شعبها ومؤسساتها.

واعتبر الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية أن ما ينزع المصداقية تماما عن مثل هذه الادعاءات الكاذبة هو كون المخيمات الصحراوية متواجدة على التراب الوطني وأن قوات الأمن وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، تسهر على أمن وحماية كل شبر من التراب الوطني.

وتساءل الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية عن السر وراء اختيار توقيت شن هذه الحملة المغرضة من طرف هذه الهيئات الإعلامية ومن يحركها و الذي هو أبعد ما يكون عن العفوية والبراءة، نظرا للوضع على المستوى الجهوي، ناهيك عن قرب مواعيد بعض الاستحقاقات الهامة.