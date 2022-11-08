الخارجية توقّع على إطار تعاون للتنمية المستدامة مع الأمم المتحدة بـ2027

وقّعت وزارة الشؤون الخارجية، ومكتب السفير المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة بالجزائر على إطار جديد للتعاون. من أجل التنمية المستدامة بالجزائر للفترة 2023-2027.

كما جاء في بيان لمصالح لعمامرة: “وقعت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج ومكتب السفير المنسق المقيم لبرنامج الأمم المتحدة بالجزائر. على إطار جديد للتعاون من أجل التنمية المستدامة بالجزائر للفترة 2023 – 2027”.

وأشار المصدر إلى أنّ “إطار التعاون هذا يعتبر وثيقة مرجعية في مجال التعاون بين الطرفين وأداة رئيسية لبرمجة نشاطات ميدانية”. “لبرنامج الأمم المتحدة بالجزائر”، كما “جاءت الوثيقة -حسب المصدر ذاته- كنتيجة لمقاربة توافقية وتشاركية ساهم فيها كل الشركاء الوطنيين المعنيين”. “من خلال عديد الاجتماعات التنسيقية”.

وأضافت الوزارة أنّ “هذه الوثيقة ستوجه أعمال الوكالة الأممية المعتمدة بالجزائر في إطار دعمها على تحقيق الأولويات الوطنية في مجال التنمية”.

وانتهت الوزارة إلى التأكيد أنّ إطار التعاون هذا سيعزز من المساعدة التقنية التي يوفرها برنامج الأمم المتحدة لجهود الحكومة الجزائرية في سياستها التنموية الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في آفاق 2030.