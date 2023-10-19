الخارجية تُلغي كل الاحتفالات المخلدة لذكرى أول نوفمبر بالخارج

أعلنت وزارة الخارجية، عن إلغاء كل التحضيرات المتعلقة بالاحتفالات المخلدة لذكرى أول نوفمبر بالخارج.

وجاء في بيان للوزارة، أنه وبأمر من رئيس الجمهورية، طلبت وزارة الخارجية، من جميع السفارات والبعثات والقنصليات الجزائرية بالخارج، إلغاء كل التحضيرات المتعلقة بالإحتفالات المخلدة لذكرى أول نوفمبر المجيدة لهذه السنة وكل مظاهر الاحتفال المرتبطة بهذه الذكرى.

وجاء هذا القرار من رئيس الجمهورية تعبيرا عن تضامن الشعب الجزائري والدولة الجزائرية مع أهلنا وأشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر. والذين يواجهون عدوانا غاصبا ووابلا من الجرائم والمجازر المرتكبة بحقهم من قبل المحتل الصهيوني.