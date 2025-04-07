الخارجية.. مزاعم مالي بوجود علاقة بين الجزائر والإرهاب تفتقر إلى الجدية

كشفت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، إن مزاعم الحكومة المالية اليائسة بخصوص وجود علاقة بين الجزائر والإرهاب تفتقر إلى الجدية إلى درجة أنها لا تستدعي الإلتفات إليها أو الرد عليها.

وأشارت الجزائر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إلى أن مصداقية الجزائر والتزامها وعزمها على مكافحة الإرهاب. ليسوا بحاجة إلى أي تبرير أو دليل.

ومن جانب آخر، فإن التهديد الأول والأخطر الذي يتربص بمالي يتمثل اليوم في عجز الانقلابيين عن التصدي الحقيقي والفعال للإرهاب. إلى درجة إسناد ذلك إلى المرتزقة الذين طالما عانت منهم القارة الإفريقية في تاريخها المعاصر.

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