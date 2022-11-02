الخارجية الامريكية: الجزائر رائدة إقليميا في تعزيز الاستقرار والأمن

كشفت الخارجية الامريكية عن إستعدادها لتعزيز التعاون مع الجزائر في مختلف المجالات بإعتبار انها رائدة إقليميا في تعزيز الاستقرار والأمن.

وحسب مانشره مكتب الشرق الادنى بالخارجية الامريكية عقب اللقاء الذي جمع وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة بالنائبة الاولى لمساعد وزير الخارجية الامريكي ياييل لومبرت وذلك على هامش مشاركتها في إفتتاح اشغال الدورة الـ 31 للقمة العربية بالجزائر قالت ياييل لومبرت “تفخر الولايات المتحدة بشراكتها مع الجزائر ، كرائد إقليمي في تعزيز الاستقرار والأمن.”.

وخلال اللقاء ناقش الطرفان تعزيز الشراكة الأمريكية الجزائرية طويلة الأمد والروابط الثقافية وتوسيع التعاون بشأن المصالح المشتركة.