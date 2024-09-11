الخالدية البحريني يعلن التعاقد مع بلطرش قادما من إتحاد العاصمة

أعلن نادي الخالدية البحريني، اليوم الأربعاء، عن تعاقده مع صانع ألعاب اتحاد العاصمة، أسامة بلطرش.

بعد أن تم تسريح اللاعب من صفوف النادي العاصمي، خلال الميركاتو الصيفي المنقضي.

وسيزامل لاعب الاتحاد السابق، بلطرش، مواطنه ولاعب شباب قسنطينة السابق، زعلاني نصر الدين، في نادي الخالدية.