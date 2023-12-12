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الرياضة

الخالدية البحريني يعلن طلاقه بالتراضي مع حمدي

بقلم عزيز طالبي
الخالدية البحريني يعلن طلاقه بالتراضي مع حمدي
الخالدية
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أعلن نادي الخالدية عن طلاقه بالتراضي مع المدرب الجزائري ميلود حمدي، اليوم الثلاثاء، عبر الصفحة الرسمية للفريق عبر منصة “إكس”.

وشكرت إدارة نادي الخالدية البحريني، لما قدمه للفريق طيلة فترته التدريبية، ومتمنيين له التوفيق في مشواره القادم على رأس إحدى الأندية التي تنوي التعاقد معه.

و سبق لميلود حمدي أن درب الخالدية الذي يعتبر أحدث نادي لكرة القدم الذي تم تأسيسه في الدوري البحريني حيث تأسس عام 2020.

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