الخام الأمريكي يرتفع وبرنت ينخفض متأثرا بصعود الدولار

سجل الخام الأمريكي أعلى مستوى في أسبوعين اليوم الثلاثاء بدعم من انخفاضات في المخزونات.

وسط توقعات بأن كبار منتجي النفط قد يمددون التعاون بعد 2018. لكن خام برنت تراجع تحت ضغط من ارتفاع الدولار.

وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي ورئيس أوبك إن منظمة أوبك، سيناقشون تمديد تعاونهم لسنوات كثيرة اضافية .

عندما يجتمعون في جوان، مع سعيهم لتفادي صدمات كبيرة في الأسواق.

وأظهرت بيانات أن مخزونات الخام الأمريكي، هبطت 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 16 فيفري.

لكن صعود الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في ستة أيام كان له تأثير سلبي على أسعار النفط.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول منخفضة 42 سنتا، أو 0.6 بالمائة.

لتبلغ عند التسوية 65.25 دولار للبرميل، بعد أن جرى تداول خام القياس العالمي في نطاق بين 65.81 دولار و64.78 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام غرب تكساس مرتفعة 22 سنتا، أو 0.4 بالمائة إلى 61.90 دولار للبرميل.

بعد أن كانت قفزت في التعاملات المبكرة إلى 62.74 دولار للبرميل .