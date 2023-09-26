الخبراء يحذرون سكان البحر الأبيض المتوسط من أسماك القرش

هذا الصيف، ظهرت أسماك القرش بشكل قليل في جميع أنحاء العالم، مما جعل السياح يصبحون أكثر حذراً عندما يذهبون للسباحة.

ومع تسجيل العديد من المظاهر، يقول الخبراء إنه ليس هناك الكثير مما يدعو للقلق. حيث أن خطر الموت أثناء التقاط صورة سيلفي أكبر من احتمال أن تأكلها سمكة قرش.

وفقًا لموقع الإعلام البريطاني المحلي Metro.co.uk، كانت هناك العديد من مشاهد أسماك القرش. في العديد من الوجهات الشهيرة هذا الصيف. حيث تم تسجيل أول مشهد في 15 جوان في شاطئ أكوامارينا في أوريويلا كوستا جنوب أليكانتي بإسبانيا.

وكانت جزيرة مينوركا الإسبانية هي ثاني ظهور لسمكة قرش يتم تسجيله هذا الصيف. بينما أفاد موقع Independent.co.uk الشهر الماضي أن سباحًا في أوليفيا، فالنسيا، تعرض لهجوم من سمكة قرش.

كما وردت تقارير عن ظهور أسماك القرش في البرتغال واليونان وكرواتيا. ومع ذلك، تم الإبلاغ عن أخطر هجمات أسماك القرش في مصر. حيث فقد مواطن روسي يبلغ من العمر 24 عامًا حياته بعد أن هاجمه مخلوق بحري في يونيو.

وبعد ثلاثة أشهر، فقدت امرأة ذراعها بسبب هجوم سمكة قرش. وفي العام الماضي. فقدت سيدتان حياتهما في هجوم سمكة قرش على ساحل الغردقة.

ونظرًا للقرب الجغرافي، فمن المفهوم أن يتم تنبيه السائحين إلى إمكانية العثور على أسماك القرش في مياه البحر الأبيض المتوسط. ولكن كما يقول أليكس بوتيجيج، الباحث من مالطا، فإن البشر ليسوا على قائمة طعام أسماك القرش.

وقال الخيراء “ربما أصبح ظهور أسماك القرش في البحر الأبيض المتوسط أكثر تواترا. ولكن بشكل عام، كان عدد الهجمات منخفضا”.

ويقول كريسوس تاكليس، عالم الأحياء البحرية والمحافظ على البيئة “إنه لم يتم الإبلاغ عن أي هجمات قاتلة لأسماك القرش في هذه المنطقة في السنوات الماضية. وأن البحر الأبيض المتوسط هو أحد أكثر الوجهات أمانًا فيما يتعلق بمواجهات أسماك القرش في جميع أنحاء العالم”.