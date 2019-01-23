الخبير آيت شريف : المعدل السنوي لاستهلاك الطاقة لدى الجزائري يعادل 1.2 طن

كشف الخبير الطاقوي آيت شريف كمال، خلال نزوله ضيفا على القناة الأولى في برنامج “ضيف الصباح”.

أن المعدل السنوي لاستهلاك الطاقة للفرد الجزائري الواحد يعادل 1.2 طن.

كما دعا إلى الإسراع في تبني اقتصاد طاقوي متنوع من أجل تفادي سيناريو محتمل في 2030، يقينا خطر أن تتعادل حاجات الطاقة في الجزائر لما تنتجه في سنة 2030.

مبديا تخوفه من أن تتضاعف حاجياتنا من الطاقة لمرتين لتصل في حدود 2040 إلى ثلاث مرات.

الإشكال الكبير هو في اعتماد الجزائر على عائدات تصدير المحروقات وإذا لم نتمكن من تحقيق انتقال اقتصادي لا بد من تجسيد انتقال طاقوي.

بتنويع مصادر الطاقة، وإذا نوعنا مصادر الطاقة سننوع من التمويل ،كما سيسمح بتقليص نسبة الاستهلاك للطاقات الموجودة حاليا.

حيث اعتبر آيت شريف أن انعدام الثقافة الاستهلاكية والإيكولوجية في المجتمع الجزائري.

لاسيما فيما يتعلق بالمواد التي نشتريها دون سعرها الحقيقي كالخبز والمواد الاساسية الأخرى، أحد أسباب ارتفاع معدلات الاستهلاك الطاقوي.