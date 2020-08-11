الخبير الاقتصادي سواهلية: “إضافة شرط السن في السجل التجاري سينهي التحايل”

الوطني
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الخبير الاقتصادي سواهلية: “إضافة شرط السن في السجل التجاري سينهي التحايل”
بقلم معين تيت

كشف الخبير الاقتصادي، أحمد سواهلية، اليوم الثلاثاء، بأن قرار إضافة مقياس السن لمنح السجل التجاري سيحدّ نهائيا من عمليات التحايل السابقة.

وأكد سواهلية في تصريح للإذاعة الوطنية بأن الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية خلال اجتماع الوزراء الأخير لتنمية نشاطات قطاع التجارة، ستمهّد لإصلاحات عميقة وتطوّر القطاع.
وأوضح المتحدث بأن تعليمات الرئيس بإضافة بعض المقاييس، بينها السن، في منح السجل التجاري، ستضع حتما حدّا للاستعمال الاحتيالي للسجلات التجارية والشهادات المزوّرة.
مشددا على محاربة جميع الاستعمالات غير القانونية والتحايلات باستغلال سجلات تجارية أخرى أو استعمال سجل تجاري غير خاص بالمعني.
وأكد سواهلية بأن تعزيز الرقمنة بالتعاون مع مصالح الجمارك والضرائب ومصالح الأمن، سيساهم في إصلاحات عميقة لهذه المنظومة، التي تعيق بعض المؤسسات الاقتصادية.


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