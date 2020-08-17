الخبير الاقتصادي علالو.. استثمارات المؤسسات المصغّرة والنشاطات الحرة ستحرك الاستثمار

الوطني
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الخبير الاقتصادي علالو.. استثمارات المؤسسات المصغّرة والنشاطات الحرة ستحرك الاستثمار
بقلم معين تيت

كشف الخبير الاقتصادي، مختار علالو، اليوم الإثنين، بأن الحفاظ على الاستثمارات الخاصة بالمؤسسات المصغّرة وأصحاب النشاطات الحرة سيدفع عجلة الاستثمار في الجزائر.

وأوضح علالو في تصريح للإذاعة الوطنية بأن تقديم ما يسمى بـ”الحوافز الاقتصادية” من شأنه أن يساهم في الدفع بعجلة الاستثمار، لا سيما في ظل ما ترتب عن تفشي وباء “كورونا”.

مضيفا بأن الحكومة تسعى من خلال جهودها المبذولة في الميدان إلى الحفاظ على مناصب العمل وتأهيلها بغرض خلق مجال كبير للنشاطات الاقتصادية في المستقبل.

مشيرا إلى أن بعض الأسر الجزائرية نقصت مداخيلها بسبب الوباء وهو ما يؤدي إلى نقص الاحتياطات والاستثمار في الاقتصاد الوطني.


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