الخبير الهولندي يتحدث عن إحتمال وقوع زلزال بدولة عربية

تحدث خبير الزلازل المثير للجدل، فرانك هوغربيتس، على احتمال وقوع زلزال في بلاد الشام ومنها لبنان.

ورد الخبير، على سؤال متابعة له على “تويتر”، يتعلق بإحتمال وقوع زلزال بدولة لبنان حيث قالت: “أشكرك على الجهد الذي تبذله بداية. لدي سؤال أتمنى أن تجاوبوا عليه قريبا. لا أعتقد أن لبنان يقع في منطقة زلازل خطيرة. حيث أن الهزة الأخيرة كانت المرة الأولى في حياتي التي أشعر بها”.

وأضافت: “يقول الجيولوجيون إن لبنان يتعرض لزلازل قوية كل 2000 عام، فما رأيك؟”.

وردّ هوغربيتس على سؤال المتابعة قائلا: “حدثت زلازل قوية إلى كبيرة عبر التاريخ في بلاد الشام ومنها لبنان”.

وأرفق هوغربيتس تعليقه بخريطة مع نظرة عامة على الزلازل المعروفة التي ضربت لبنان منذ عام 551 ميلادي.

وقال الخبير: “من المستحيل تحديد متى وأين بالضبط سيحدث الزلزال التالي في هذه المنطقة”.

واشتهر هوغربيتس، بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في الـ6 من فيفري الماضي، بعد توقعه سابقا للزلزال.

كما توقع الخبير، الزلزال الذي حدث بالفعل بطاجيكستان قرب حدود الصين، في نفس الشهر.

وعاد هوغربيتس، ليتصدر عناوين الأخبار مجددا، بفضل توقعه للزلزال، وتحذيره من “أول أسبوع في مارس”.

وحذر هوغربيتس من أن “الأسبوع الأول من شهر مارس سيكون حرجا”، وذلك في مقطع فيديو جديد.

وأشار إلى أنه “سيكون هناك هندسة كوكبية وقمرية كبيرة. في الثاني من مارس، نرى مجموعة من هندسة الكواكب الحرجة، وأيضا في الرابع والخامس”.

واختتم قائلا: “يمكننا أن نشهد زيادة كبيرة في الزلازل، وبعض الأحداث الزلزالية القوية في الأسبوع الأول من مارس”.

مشيرا إلى أنه “سيخوض في تفاصيل الأسبوع الأول من مارس في أحد التحديثات التالية”.