الخبير الهولندي يُثير الرعب: نشاط زلزالي كبير بعد أيام!
بقلم نادية بن طاهر
حذر خبير الزلازل الهولندي، فرانك هوغربيتس، اليوم الأحد، من نشاط زلزالي كبير خلال الأيام القادمة.
وكشف هوغربيتس، في تغريدة على موقع “تويتر”، عن موعد حصول نشاط زلزالي كبير.
وقال هوغربيتس إننا على موعد بما أسماه “تقارب الهندسة الكوكبية” في الفترة من 15 إلى 17 مارس. ما يعني أننا سنشهد حدوث نشاط زلزالي كبير تقريبا بين 16 و 19 مارس.
هذا واشتهر هوغربيتس بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا المدمر في 6 فيفري الماضي. حيث كان قد نشر تحذيرا بوقوع الهزة الأرضية قبل 3 أيام من وقوعها.
Somewhat more critical planetary geometry occurs tomorrow (13th). A convergence of critical planetary geometry occurs 15-17 March which may result in large seismic activity approx. 16-19 March. https://t.co/LI48ML8Qi4
— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) March 12, 2023
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