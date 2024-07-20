الجزائر تُثمن إنتصار العدالة الدولية للشعب الفلسطيني

رحبت الجزائر بالرأي الإستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أنصف الشعب الفلسطيني، وثمنت عاليا، إنتصار العدالة الدولية للشعب الفلسطيني.

وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، اليوم السبت: “ترحب الجزائر أيما ترحيب بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أنصف الشعب الفلسطيني بتأكيد حقوقه الشرعية الثابتة غير القابلة للتصرف أو التقادم في استرجاع أراضيه المسلوبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني”.

وأضاف البيان، أن هذه الخطوة التاريخية الهامة تأتي لتذكر المجموعة الدولية أن جوهر الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني يكمن في سياسات الاحتلال التوسعية التي ترتكز على ضم الأراضي الفلسطينية بالقوة والغصب وبناء المستوطنات دون أي حدود أو قيود وتكريس حكم الأمر الواقع دون أي حسيب أو رقيب.

كما أنها توضح جلياً أن المقصد وراء هذه الانتهاكات الممنهجة هو الإجهاز على المشروع الوطني الفلسطيني والقضاء على حل الدولتين الذي كرسته وثبتته الشرعية الدولية منذ أكثر من سبعة عقود خلت، يضيف البيان.

كما ثمنت الجزائر عالياً انتصار العدالة الدولية للشعب الفلسطيني، وأكدت مواصلة جهودها من موقعها بمجلس الأمن من أجل إحقاق حقوق هذا الشعب الأبي وانهاء العدوان الإسرائيلي المسلط عليه لاسيما في قطاع غزة.

وكذا تمكين الشعب الفلسطيني، من إقامة دولته المستقلة والسيدة وعاصمتها القدس الشريف كحل عادل ودائم ونهائي للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني. وكشرط لا غنى عنه لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط برمتها.