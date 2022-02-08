الخجل المفرط يحرمني من حقي في الحياة

سيدتي، لن أطيل في مقدمتي أريد مباشرة أن أسأل عن حالتي فأنا فتاة في الـ23 من عمري لازلت طالبة جامعية،و لكنني أعاني من خجل مفرط الذي جعل حياتي ضيقة جدا. حيث معارفي محدودة ولا أعرف كي أبني علاقات ناجحة وكل مرة أقول أنني وفقت أقع في مطبة الخجل والذي يجعلني لا أعرف كيف أتصرف.

الخجل المفرط يحرمني من حقي في الحياة

فحتى وأنا في الجامعة لست متفتحة، حيث بمجرد أن تنتهي دروسي أعود إلى المنزل. وذلك عكس زميلاتي يذهبن للتفسح والتسوق، وكل من يقترب مني ينفر لأنهم تروني مملة، وهذا الوضع يخنقني،كيف أتخلص من خجلي..؟

بسمة من المدية

الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرد:

أنا أرى أنك تعانيك من نقص الثقة في النفس، كما تخافين من انتقادات الغير لهذا تفضلين التقوقع وعدم المخالطة لتتجنبي التعثر أمام الناس، لذالك ثقي بنفسك وتخلصي من صفة الخجل السلبية بالطرق التالية:

1/ لا تركز كثيرا على ذاتك بل كن على طبيعتك

فمن المقلق التركيز على الذات كثيرا . لأن هذا الأمر ينبع عن عدم الثقة في النفس كذلك الحاجة للحصول على إعجاب الآخرين والخوف الشديد من النقد. ولكن في الوقت ذاته إن هذا السلوك يقيدك لذا الحل بسيط فقط كوني على طبيعتك .

2/ الإبقاء على المواقف التي منعك بها الخجل

أجل هي تلك المواقف المزعجة. والتي مررت بها نتيجة الخجل الشديد، كما ان الأمور التي لم تستمع بها بسببه، يجب أن تتذكريها كذلك أعيدي حساباتك فيها. مثلما يجب أن تصححي ما يمكن تصحيحه من أجل تطوير المهارات .

3/ لا تلقي جل اهتمامك على رأي ونظرة الآخرين لك

الخجل المفرط يحرمني من حقي في الحياة

تأكدي من أن لكل شخص رأيه الذي يبنيه على أفكاره الخاصة، وتأكدي من أنه إرضاء الناس غاية لا تدرك لذا عليك أن تكوني واثقة من نفسك، مثلما يجب أن تنظري إلى أي نقد على أنه درس والذي سوف يعلمك الكثير.

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