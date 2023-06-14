الخروب.. عام حبس نافذ لمترشحة بكالوريا وشريكتها في قضية غش

ادانت محكمة الخروب، اليوم الأربعاء، مترشحة شهادة بكالوريا وشريكتها بسنة حبس نافذة وغرامة نافذة تقدر بـ 50000 دج.

وحسب بيان المحكمة، فعملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الحروب الرأي العام أنه بتاريخ: 2023/06/13 تم ضبط المشتبه فيها المسماة (د.و) مترشحة حرة بصدد محاولة الغش في امتحان شهادة البكالوريا بمادة الفلسفة باستعمال وسيلة الكترونية جهاز “بلوتوت” مزود بجهاز مثبت عليه شريحة والاتصال بالمشتبه فيها الثانية المسماة (ب.ش).

وبتقديم الأطراف أمام نيابة الجمهورية بتاريخ: 2023/06/14 وجهت لهم تهمة: جنحة محاولة تسريب مواضيع وأجوبة باستعمال وسائل الاتصال عن بعد الفعل المنصوص والمعاقب عليه بموجب المواد 253 مكرر 2536 مكرر 7. 253 مكرر 9 من قانون العقوبات.

وتمت إحالتهم على المحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري وقد تم الحكم على المتهمتين (دو) و (ب.ش) بعام حبس نافذ و 50000 دج غرامة نافذة لكل واحدة منهما