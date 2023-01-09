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الخزينة العمومية تطالب بتعويض قدره 500 مليار دينار

بقلم نجيبة سماي
الخزينة العمومية تطالب بتعويض قدره 500 مليار دينار
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طالب ممثل الخزينة العمومية من المتهمين المتابعين في قضية الفساد التي طالت اكبر مجمع نفطي في الجزائر المتابع فيها. كل من وزير الطاقة السابق شكيب خليل الفار من العدالة الجزائرية. وخليفته بوطرفة نور الدين ومدراء السابقين لمجمع سونطراك كل من عبد المومن ولد قدور و مزيان محمد. الى جانب وزير النقل السابق عمار غول إضافة الى اطارات و مسؤولين مركزيين سابقين بوزارة الطاقة.

كما يتابع في ملف الحال مديرين سابقين لسوناطراك والخدمات النفطية. و متهمين اخرين بعدما وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه.

حيث طالب ممثل الخزينة من المتهمين بأن يدفعو بالتضامن فيما بينهم مبلغ قدره 500 مليار دينار اي ما يعادل 50 الف مليار سنتيم عن كافة الاضرار التي لحقت بها.

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